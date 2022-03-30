Alanya'da Deniz Çekildi!

Alanya'da bugün deniz çarpıcı şekilde geri çekildi. Yosunlu kayaların ortaya çıktığı çekilme sonrası Kleopatra Plajı tanınmaz hale geldi.

DENİZ NEDEN ÇEKİLİR?

Deniz seviyesi bir dizi zamansal ve mekânsal ölçekte değişir. Okyanusun toplam hacmi, okyanus kütlesindeki değişiklikler (karadan okyanusa su eklenmesi) veya okyanus suyunun ısınırken/soğudukça genişlemesi/büzülmesi sonucu değişebilir. Okyanus küvet gibi değildir - yani, su eklendikçe veya çekildikçe seviye değişmez. Genel Küresel Ortalama Deniz Seviyesi (GMSL) artarken bile deniz seviyesinin düştüğü geniş okyanus bölgeleri olabilir. Açıkçası, ortalamadan daha düşük eğilimleri olan bölgeleri dengelemek için, eğilimleri ortalamadan daha büyük olan okyanus bölgeleri olmalıdır. Bu değişiklikleri yönlendiren birçok süreç vardır.