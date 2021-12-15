Alanya'da Defile Heyecanı

İskele Caddesi'ndeki Picasso Port Restaurant'ta 19 Aralık Pazar günü yapılacak olan dev defile saat 18.00'de başlayacak. Fashion Show isimli defilede Kazakistanlı modacı Meruyert Shamar ve Ukraynalı Alena Bondarenko'nun çok özel tasarımları görücüye çıkacak. 2022 ilkbahar-yaz hazır giyim koleksiyonu için tasarlanan kreasyonların olacağı defilede birbirinden güzel mankenler podyuma çıkacak.

Defilede sıra dışı koreografiler, ses ve ışık şovları ile görsel bir şölen de sunulacak. 2022 ruhunu yansıtan dinamik tasarımlar ve özel dizayn edilen kreasyonlar davetlilerin beğenisine sunulacak. Alanya'daki yerli ve yabancı moda severler bu defilede buluşacak. Ayrıca defilede Ukrayna'dan gelen Lady Bonda marka kelebek temalı takı koleksiyonu da tanıtılacak.

Alanya'nın başarılı disk jokeyleri arasında yer alan DJ Ali Tosbıyık, gecede canlı performansını sergileyecek. Defile, Yeni Alanya Gazetesi, DİM TV, Golden Eye Kuyumculuk, Cult, Begül Karataşlı Güzellik Merkezi, Sıla Home, biliyos.com, Sevilgen, Da Vinci Tattoo Alanya, Pologarage, Cosmo Teknik ve Neon Media sponsorluğunda gerçekleşecek.

"TÜM ALANYA'YI DAVET EDİYORUZ"

Alanya'da yaşayan tüm yerli ve yabancı moda severleri defileye davet eden modacı Meruyert Shamar, "15 yıldır moda sektöründeyim. Hazır giyim tasarımı yapıyorum. 2 yıldır Alanya'da yaşıyorum. Defilede 2022 ilkbahar-yaz hazır giyim koleksiyonumuzu tanıtacağım. Alanya halkı yeniliğe çok açık. İlgilerinden dolayı çok teşekkür ederim.

Bu defile Alanya'da son olmayacak. İlerleyen dönemde koleksiyonlarımızı Alanya'daki moda severlere tanıtmaktan büyük memnuniyet duyacağız. Alena hanımın kelebek temalı muhteşem kreasyonlarını da görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Takı koleksiyonunu tanıtacak olan Alena Bondarenko ise heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Defilede Ukrayna'dan gelen kelebek temalı takı koleksiyonumu Alanya'da ilk kez sergileyeceğim. Bu nedenle çok heyecanlıyım. Bize destek olan tüm sponsorlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.