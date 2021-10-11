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Alanya'da Cuma Pazarı Perşembe günü kurulacak
Pazar Pazarı’nın bulunduğu bölgede pazar günü hizmet vereceği duyurulan Cuma Pazarı’nın açılış günü değişti.
GÜNDEM 11.10.2021, 22:47 YEDİ GÜN HABER-2-
Alanya Belediyesi’nin yakında başlayacak olan ‘Kapalı Otopark, Pazar Alanı Sinema ve Dijital Kütüphane Projesi’ nedeniyle Pazar Pazarı ile birleştirileceği açıklanan Cuma Pazarı perşembe ve cuma günleri açılacak. Geçen hafta son defa tezgah açan Cuma Pazarı esnafı Pazar Pazarı’nın bulunduğu bölgede perşembe saat 16.00’dan itibaren tezgah açmaya başlayacak.
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