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Alanya'da Çıkan Hortum Yıkıp Geçti
Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde dün gece saat 24.00 civarında meydana gelen hortum nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü.
GÜNDEM 03.03.2022, 09:26 Zeynep Oktay
Hortum ile birlikte çok sayıda pencereleri camları kırıldı. Dev ağaçlar kökünden söküldü. Hortumla birlikte devrilen elektrik direkleri nedeniyle Türkler Mahallesi karanlığa büründü. Hortumdan Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi de etkilendi.
Okulun pencereleri kırılırken, çatıdaki kiremitler etrafa saçıldı. Okulda yatılı kalan bir öğrencinin yaralandığı öğrenildi. Okula gelen öğrenciler de geri çevrildi.
ELİKESİK'TE SERALAR ZARAR GÖRDÜ
Öte yandan, gece etkili olan fırtınadan Elikesik Mahallesi'nde bulunan seralar da zarar gördü. Fırtına sonrası seralarda maddi hasar oluştu.
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