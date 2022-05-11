Alanya'da 'Bebek Cesedi' İle İlgili Şok Detay

Yeni doğmuş erkek bebek cesedi, 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde bulunan ITC Katı Atık Tesisi'nde bulunmuştu. Saat 20.30 sıralarında çöp ayrıştırma işlemleri esnasında görevliler, çöplerin arasında yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi bulmuştu.

Alanya Jandarma Komutanlığı, olayın aydınlatılmasına yönelik OYİT ( Olay Yeri İnceleme Timleri) ve iki JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekibi görevlendirdi. Jandarma uzmanlarının yaptıkları ilk incelemede, bebek cesedinin direkt ITC Katı Atık Tesisi'ne bırakılmadığı, bir çöp kutusuna atıldığı, tesise de cesedin bu çöp kutusundan geldiği belirlendi.

Bu gelişme üzerine jandarma uzmanları, Alanya'daki 30 bin çöp kutusunu yani çöp toplama noktasını mercek altına aldı. Bebek cesedini çöpe atanın tespiti için çöp toplama noktalarının güvenlik kameraları vasıtasıyla da incelendiği öğrenildi.