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Alanya'da Arıtma Sorunu

Alanya’da Antalya Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki arıtma tesislerinde arıtma işletme maliyetinin pahalı oluşu nedeniyle arıtılmadan denize bırakıldığı iddiası tepkilere neden oldu. Alanyalı siyasiler "İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu?" diyerek tepki gösterdiler.

GÜNDEM 20.06.2022, 10:03 Zeynep Oktay
Alanya'da Arıtma Sorunu

Alanya, son dönemde arıtma tesislerinde atık suların arıtılmadan denize bırakıldığı iddiası ile çalkalanıyor.

Şok iddiada arıtma tesislerinden arıtma işletme maliyetinin pahalı oluşu nedeniyle arıtılmadan denize bırakılan suyun denizleri kirlettiği, bu durumun da hem insanların, hem de deniz canlılarının sağlıklarını tehdit ettiği ileri sürülüyor.

Alanya denizlerinin bazı bölümlerinde kirlilik ve kötü kokunun olduğu vurgulanırken, iddiaların son derece vahim olduğunu söyleyen Alanyalı siyasiler Yeni Alanya aracılığıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i göreve davet ettiler.

"İTİBARIMIZ ZEDELENİYOR"

Konuyla ilgili Yeni Alanya'ya bir değerlendirme yapan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu "Alanya’nın kanayan yarası haline gelen arıtma tesislerinden maalesef kötü kokular yayılmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesisi işletme sistemi randımanlı değil, teknik yapısı da yetersiz. Bu yönde acil olarak tedbirlerin alınması ve bu sıkıntıların giderilmesi gerekmektedir. Alanya bir turizm bölgesi, çevrede koku alan bölgelerin turizm lokasyonu olması şehrimizin itibarını ve ticaretini olumsuz yönde etkiliyor. Bu yönde şehrin bir memnuniyetsizliği söz konusudur. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ve Muhittin Böcek'in bu konuya acilen bir çözüm üretip bölge halkımızın bu rahatsızlığını gidererek mağduriyeti bir an önce ortadan kaldırması gerekiyor" dedi.

"BÜYÜKŞEHİR SINIFTA KALDI"

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da "Alanya'daki arıtma tesislerinde maalesef aksamalar var. Bu konuda şikayetler her geçen gün çoğalıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu konu da dahil Alanya'ya hiç bir hizmetini göremedik. ASAT'ın sorumluluğunda olan arıtma tesisleri yeterli düzeyde çalıştırılamıyor, bu da bizleri üzüyor. Alanya'dan su ve atık su bedeli olarak gelir elde eden Antalya Büyükşehir Belediyesi bunun karşılığını vermeli. Şikayetlere neden olan arıtma tesisleri düzenli şekilde çalıştırılmalı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bu konuda da sınıfta kaldı" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. SAYDAM: DİKKAT EDİN, UYDU TEPENİZDE

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Deniz Bilim (Oşinogrofi) Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam da geçtiğimiz hafta sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan Alanya'ya ilişkin bir paylaşım yapmıştı.

Ünlü bilim insanı Saydam, Alanya'nın Okurcalar Mahallesi plajından uydu fotoğrafları yayınlayarak denizde doğal olmayan bir şeyler olduğunu vurgulamıştı. Denizdeki kirliliği uydu görüntüsü ile gösteren Prof. Dr. Saydam, paylaşımında "Alanya sahil kesiminde bir yerden hoş olmayan bir görüntü. (İki otel ismi yazdı) Amacım sizleri suçlamak değil. Ekmek yediğiniz yerin hemen önünde doğal olmayan bir şeyler var. Biz ekmeği böyle yeriz denemez, ekmeğin nasıl yeneceği belli. Kurallarına uygun yiyeceksiniz. Dikkat edin uydu tepenizde" ifadelerini kullanmıştı.

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