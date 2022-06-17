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Alanya'da Ambulans Şoförü Saldırıya Uğradı
Alanya'da belediyeye ait hasta nakil ambulansı şoförü, tartıştığı şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Ambulans şoförü şahsın attığı yumruklara savunma taktikleri ile karşılık verirken, kavga hemşire ve bir vatandaşın araya girmesi ile sona erdi.
GÜNDEM 17.06.2022, 18:09 Meliha Yılmaz
Olay, Alanya'da dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir adrese hasta almaya gelen hasta nakil ambulans şoförü ile bir vatandaş arasında trafik yüzünden kaynaklandığı tahmin edilen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgayı bir vatandaş ayırmaya çalıştı. Daha sonra diğer sürücü aracına doğru koşarak bir şey almak isteyince ayırmak için gelen kişi tedirgin olarak bir anda kenara çekildi. Şahıs araçta bir şey bulamayınca bu kez yumrukla ambulans şoförüne saldırdı. Ambulans şoförü ise atılan yumruklara savunma taktikleri ile karşılık vererek yara almadan kurtuldu. Bunun üzerine sinir küpüne dönen adam kemerini çıkararak saldırmak istedi. Kavga tekrar vatandaşın ve hemşirenin de araya girmesi ile bitti.
Mustafa 28 dakika önce
Ambulansa saygılı olmak zorunda vatandaş içindeki sende olabilirsin
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