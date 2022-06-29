Alanya'da ALGC'den Gazeteciye Çirkin Saldırıya Kınama: Saldırı Hepimize!

ALGC Kurucular Kurulu Üyesi ve Güncel Alanya internet haber sitesi sahibi Mehmet Ali Parmaksız, daha önce yayınladığı bir haber nedeniyle önceki gece bir işletmede iki şahsın yumruklu ve tekmeli saldırısına uğradı. Parmaksız yaralanırken, çirkin saldırının ardından işletmeden kaçan şahıslar polis tarafından her yerde aranıyorlar.

ALGC Kurucular Kurulu, çirkin saldırıya ilişkin bir kınama mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli meslektaşımız ve Kurucular Kurulu Üyemiz Mehmet Ali Parmaksız'a iki kişi tarafından yapılan çirkin saldırıyı büyük üzüntüyle öğrendik. Medya, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Bu tip saldırıların gazeteci arkadaşlarımızı asla yıldıramayacağı, korkutamayacağı ve susturamayacağı unutulmamalıdır. Hepimize yapılmış olarak kabul ettiğimiz bu çirkin saldırıyı kınarken, Alanya'da huzurun teminatı olan Emniyet Müdürlüğümüzün, kaçan saldırganları bir an önce yakalayıp, adalete teslim edeceklerine olan inancımız tamdır."