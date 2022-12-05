Alanya'da 937 Milyonluk İnşaat İhalesi

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde 736/1, 737/1, 738/1 ve 739/1 ada ve parsellerde bulunan yaklaşık 97 bin metrekare büyüklüğündeki araziyi kat karşılığı inşaat yapım modeliyle ihaleye çıkardı.

Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda "Yapılacak yapı veya yapıların emsale dâhil inşaat alanı toplamı 97 bin metrekareden az olmamak üzere mevcut imar durumuna göre veya istenilmesi halinde bütün iş-işlemleri ile masrafları yüklenicisine ait olmak kaydıyla bir kısmında veya tamamında plan değişikliği yapılarak konut ve/veya turizm-ticaret- konut alanına alınması için 1 yıl içerisinde plan değişikliğinin yapılmasını (yapılamaması durumunda sözleşmenin feshedilmesi) müteakip alınacak imar çapları doğrultusunda bütün projelerinin hazırlatılması, ilgili bütün kurum ve kuruluşlara onaylatılması ve gerekli izinlerin alınması, idaremiz onayından sonra uygulamaya geçilerek üç yıl içerisinde inşaatın tamamlanmak üzere toplam sürenin dört yıl olarak belirlenmesi" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Vakıf Katılım Bankası’nın kurucu ortakları arasında bulunan Sadrazam Kuyucu Murad Paşa Bin Abdüsselam Vakfı’na ait arsa, Kargıcak'ta denize birkaç yüz metre mesafede, deniz manzarasına hakim bir yamaçta konumlanıyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN ÇAĞRI

Alanya'nın belki de son en büyük arazisi olan 97 bin 116 metrekarelik arsaya ilişkin Alanya turizm sektörü temsilcilerinden çağrı geldi. Turizmciler, otellerin yıkıldığı ve turizm alanlarının yavaş yavaş azaldığı Alanya’da bu devasa arazinin turizm alanı olarak kullanılması gerektiğini söylediler.

‘ÖNCELİĞİMİZ TURİZM OLMALI’

Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, “Ülkemizin olduğu gibi Alanya’mızın da en önemli lokomotif sektörü olan turizm konaklama sektörü önceliğimiz olmalıdır. Son dönemlerde şehir merkezindeki apartların yabancıya yönelik konuta dönüşümleri görülmektedir. Bu da turizmimiz açısından olumlu seyretmiyor. Farklı imar düzenlemeleri yapılacak olan bu alanların turizmden koparılmaması son derece önemlidir" diye konuştu.

‘TURİZME ALTERNATİF ALANLAR OLUŞTURULMALI’

Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise "Alanya’da 97 bin 116 metrekarelik arsada imar değişikliği yapılması durumunda turizme kazandırılarak bu alan üzerinde birçok alternatif tesisler yapılabilir. Yıllardır bir yandan sezonumuzu daha uzun bir zaman dilimine çekmek için çalışmalar yaparken, diğer taraftan zengin turisti getirmek için çalışmalar yapmaktayız. Bunun için ise büyük şehirlerde olduğu gibi tema parkları, kış aylarımızı da etkileyecek ve yerli halkın da kullanabileceği sıcak su imkanı sağlayan büyük aquaparklar olumlu katkı sağlayacak değişimlerdir. Büyük akvaryumlar ve hayvanat bahçeleri gibi eğlence parkları, küçük-büyük demeden her kesimi şehrimize çekmek için yapılacak olan bu özel çalışmalar, Alanyamıza yeni bir imaj yaratacağı gibi ayrıca ciddi bir maddi destek de sağlayacaktır. Umut ediyoruz, başta savaşsız bir yıl olmak üzere, en güzel yenileri yaşayacağımız bir 2023 sezonunu birlikte yaşarız" dedi.