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Alanya CHP’den Albay’a Suç Duyurusu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, bugün Cumhuriyet Savcılığına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in baş danışmanı Esap Yaşar Yılmaz hakında suç duyurusunda bulundu.
GÜNDEM 16.06.2022, 16:38 Zeynep Oktay
Başkan Karadağ, ‘Paylaşılan karikatür son derece seviyesiz. Bu kişinin derhal Alanya’yı terk etmesi gerekiyor. Bugün suç duyurusunda bulunduk. Bu çirkin olayı esefle kınıyoruz’ dedi
Coşkun 3 saat önce
Alanya kime aittir sen ne biçim konuşuyorsun kimsin sen sen terket alanyayı
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