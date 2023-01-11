Alanya CHP Ankara’dan Müjdeli Haberlerle Dönüyor

Bir dizi ziyaret ve programlar için Ankara’da bulunan CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, CHP Antalya milletvekili aday adayı Ali Hancı, İlçe Başkan Yardımcısı Tekin Açıkalın, Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Sipahioğlu, İlçe Saymanı Gülçin Güner ve Gençlik Kolları Başkanı Birkan Ceylan, CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkan Yardımcıları ve Antalya Milletvekilleri ile görüşen Alanya heyeti ilçenin sorunlarını ve partinin çalışmalarını aktardı. Alanya İlçe Örgütü’nün sıfır kilometre araç talebini de onaylayan CHP Genel Başkan Yardımcıları, başarılı çalışmalarından dolayı Alanya İlçe Örgütünü tebrik etti.



KARADAĞ VE HANCI’DAN TEŞEKKÜR



2023 genel seçimlerine Alanya İlçe Örgütü olarak hazır olduklarını belirten Başkan Karadağ, ‘Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ilçe binamızı yeniledik. Ayrıca partililerimiz ve mahalle başkanlarımızla sürekli istişare içineyiz. Genel merkezle de aynı diyalog içindeyiz. Dün Genel Başkanımızın grup toplantısını izledik. Bugün de genel merkezde bir takım görüşmeler yaptık. Alanyamız için faydalı bir ziyaret oldu’’ dedi.

İlk seçimde Alanya ve Antalya’dan zaferle çıkacaklarını belirten CHP Antalya milletvekili aday adayı Ali Hancı, ‘’Genel merkez ve Ankara programımız oldukça verimli geçti. Sıfır kilometre araç talebimiz anında onaylandı. En kısa zamanda aracımızı ilçe örgütünün hizmetine kazandıracağız. Alanyamıza ve bölgemize hayırlı olsun. Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcılarımız Oğuz Kaan Salıcı ve Bülent Kuşoğlu’na teşekkür ederiz’ dedi.