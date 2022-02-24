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Alanya Cezaevinde Karantinaya Kapatıldılar
Manavgat’ta meydana gelen inek hırsızlığı olayıyla ilgili Isparta’da yakalanarak Manavgat’a getirilen 2 şüphelinin Covid-19 testi pozitif çıktı.Tutuklanan 2 kişi Alanya Cezaevinde karantina altına alındı.
GÜNDEM 24.02.2022, 15:45 24.02.2022, 17:49 Zeynep Oktay
20 Şubat Cumartesi günü Sarılar Mahallesi Su Deposu yakınlarında Adbil Keçer’e ait ahırdan 2 inek çalınması olayıyla ilgili olarak Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri tarafından Isparta ili Keçiborlu ilçesinde yakalanan ve Manavgat’a getirilen 2 şüphelinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Abdullah E. ve Şükrü A. isimli şüpheliler, koruyucu önlükle getirildikleri Manavgat Adliyesinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. Şahısların Alanya Cezaevinde karantina koğuşunda karantina süreçlerini tamamlayacakları bildirildi.
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