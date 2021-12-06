Alanya Bu Açılışta Buluştu

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, meslek odası başkanları, başkan adayları ve çok sayıda esnaf ve turizmci, Ülkü ve Turgut Turga ile ortakları şef Volkan Çalan’ı yalnız bırakmadı. Cikcilli Mahallesi, Alanyum AVM arkası, Tahtakale Alışveriş Mağazası yanında hizmete açılan işletme ilk günden yoğun ilgi gördü.