Alanya Belediyespor’dan İkinci Yenilgi

Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi 28. haftasında bugün deplasmanda Bigadiç Belediyespor'a konuk oldu. Ligde uzun süredir liderliğini sürdüren ve tek yenilgisi olan kırmızı beyazlı ekip, Bigadiç'e karşı varlık gösteremediği maçta rakibine 3-0 mağlup olarak bu sezon ikinci kez kaybetti. Karşılaşmanın ilk setinde 25-21 yenilen Alanya Belediyespor, ikinci seti de 25-22'lik skorla kaybetti. 3. sette geri dönüş için sahaya çıkan temsilcimiz, play-off potasında kalmak isteyen rakibinin direnci ile karşılaştı. Ev sahibi Bigadiç, lider Alanya Belediyespor'a 3. sette 25-9'luk üstünlük kurdu ve maçı 3-0 kazandı. Bu sezon ligde ikinci yenilgisini alan Alanya Belediyespor, ligin bitmesine 2 hafta kala 49 puanla liderliğini sürdürdü ancak rakipleri ile arasındaki puan farkını açma fırsatını da geri tepmiş oldu. Bigadiç Belediyespor ise 36 puana yükselerek 4. sıradaki yerini korudu.