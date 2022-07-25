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Alanya Belediyespor Tenis Kulübü Madalyalarla Döndü

Antalya Tenis İhtisas  ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen tenis turnuvasına katılan Alanya Belediyespor’un öğrencilerinden 9 kişi 1.lik madalyası aldı. 

GÜNDEM 25.07.2022, 09:34 Meliha Yılmaz
Alanya Belediyespor Tenis Kulübü Madalyalarla Döndü

21-24 Temmuz tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen tenis turnuvası oldukça heyecanlı geçti. 


BELEDİYESPOR MADALYALARLA DÖNDÜ


Alanya Belediyespor adına katılan gençlerden 9 kişi 1. lik madalyası aldı. 8-9 ve 10 yaş katagorisinde mücadele eden sporcular çalışmalarında destek olan Alanya Belediye Başkanına, Kulüp Başkanı Mehmet Erken’e ve Tenis Antrenörü Seyhan Demir’e teşekkür ettiler.

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