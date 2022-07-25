Alanya Belediyespor Tenis Kulübü Madalyalarla Döndü

21-24 Temmuz tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen tenis turnuvası oldukça heyecanlı geçti.



BELEDİYESPOR MADALYALARLA DÖNDÜ



Alanya Belediyespor adına katılan gençlerden 9 kişi 1. lik madalyası aldı. 8-9 ve 10 yaş katagorisinde mücadele eden sporcular çalışmalarında destek olan Alanya Belediye Başkanına, Kulüp Başkanı Mehmet Erken’e ve Tenis Antrenörü Seyhan Demir’e teşekkür ettiler.