Alanya Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi açıklandı

2022 yılı tahmini bütçesinin görüşüldüğü Ekim ayı meclis oturumunda Alanya Belediyesi’nin 2022 yılı tahmini bütçesi 695 Milyon lira olarak oy birliği ile kabul edilirken 2022 yılı tahmini yatırım bütçesi ise 236.110.000.00 tl olarak onaylandı.

“HALKIN EMANETİNİ EN İYİ ŞEKİLDE KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Alanya Belediyesi’nin hizmetlerde ortaya koyduğu başarının ekip işi olduğuna dikkat çeken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel “bu başarı sadece benim değil meclisin ve müdürlüklerimizde çalışan arkadaşların başarıdır” dedi. Alanya Belediyesinin son yılarda Antalya da yatırım bütçesi en fazla olan belediye olduğuna işaret eden Başkan Yücel “Bizden 2 kat büyük ilçelerimiz var ama Allaha şükür yatırım bütçesi en fazla olan ilçe oluyoruz isteyenler geçmiş yıllara bakabilirler” diye konuştu. Alanya Belediyesi’nin merkez ilçelerle karşılaştırılmasının yanlış olacağına vurgu yapan Yücel, “Biz bir vatandaşımıza 3 kez dokunmak zorundayız, merkez, köy ve yaylalara hizmet götürüyoruz ancak merkez ilçelerin ne yaylası nede köyleri var. Halkın emanetini, hakkın emanetini en iyi şekilde koruyan bir anlayışımız var.” açıklamasında bulundu.

“ÜRETEREK MALİYETLERİMİZİ EN AZA İNDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Alanya Belediyesi’nin gelirini arttırırken giderlerini de en aza indirmek için yaptığı çalışmalara ilişkinde meclis üyelerini bilgilendiren Yücel, “Güneş enerji santralimiz yaz aylarında aylık 700 bin liranın üstünde gelir elde etti, Kalker Ocağı maliyetimizi 1/3’e Asfalt Plenti ise maliyeti yarı yarıya düşürdü, ben üretken belediyecilik hizmetleri için ekibime çok teşekkür ediyorum” dedi.

“KLASİK BELEDİYECİLİK DEVRİ BİTTİ, SOSYAL BELEDİYECİĞİN ÖNCÜSÜYÜZ”

Yerel yöneticiliğin yol veya asfalt yapan kronik belediyecilik olmadığını belirten Alanya Belediye Başkanı Yücel” Artık belediyecilik bir vizyonerlik oldu. Sağlıkta, eğitimde, sosyal yaşamda, okullar, yurtlar, kreşler, etüt merkezleri, kütüphaneler yerel yönetimlerin önemli görevleri haline geldi. Yaptığımız her solana kütüphane kuruyoruz. Yaptığımız yurt sayesinde kırsalda hiçbir kız öğrencimiz barınma sorunu yaşamadı, bunlar birer vizyonerliktir. Sosyal Belediyeciliğin öncüsü olduğumuz Sayıştay raporlarında yer alan bir belediyeyiz.” dedi.

“CUMA PAZARI PROJEMİZE GELECEK HAFTA BAŞLAYACAĞIZ”

Alanya Belediyesi’nin Cuma Pazarına yapacağı Alanya Kapalı Otopark, Pazar Alanı, Sinema ve Dijital Kütüphane Projesi’nin ihalesinin tamamlandığını da ifade eden Yücel” Bu Hafta son kez pazar kurulacak, İhalemiz tamamlandı, Pazartesi günü yer teslimi yapacağız, 10-15 gün içinde ilk kazmayı vuracağız ve yağmurlar başlamadan toprağın üstüne çıkmayı hedefliyoruz. 425 araçlık kapalı otoparkı ile bölgenin otopark sorununu hafifleteceğiz.” dedi.