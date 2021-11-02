banner12

banner18

Son Dakika

Alanya Belediyesinden su patenti açıklaması

Alanya Belediye Meclisi’nde konuşan Başkan Yücel, “Alanyamıza katma değer kazandıracağına inandığımız Alaiye Su projemizin patentini aldık. Kısa sürede de fabrikamızın temelini atacağız. Kentimize ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.

GÜNDEM 02.11.2021, 20:45 YEDİ GÜN HABER-2-
Alanya Belediyesinden su patenti açıklaması

Alanya Belediyesi aylık olağan meclis toplantılarının Kasım ayı oturumunu gerçekleştirdi. Alanya Belediye Sarayı’nda gerçekleşen toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlık etti. Meclisin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yücel, “Alanyamızın marka değerine yeni bir ürün daha kazandırıyoruz. Alaiye Su markasının logolu tescili yapılmıştır. Alanyamıza hayırlı olsun” dedi.

“ALANYA’NIN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTMEK İSTİYORUZ”

“Alanyamızın marka değerine yeni bir ürün daha kazandırıyoruz” diyen Başkan Yücel, Alaiye Su markasının logolu tescilinin yapıldığını söyledi. Başkan Yücel, “Okurcalar Mahallesi’nde 3000 m2 arazi üzerine kurulacak olan su fabrikası ilk etapta Alanya halkının evlerine ucuz su ulaştırabilmek üzere planlandı” ifadelerini kullandı.

“SAATTE 22 BİN ŞİŞE SU PAKETLENECEK”

“Yüzeyden doğal olarak çıkan su kaynağımız saniyede 3 lt debiye sahip” şeklinde konuşmasını sürdüren Başkan Yücel, “Saatte 2 bin adet 19 lt damacana üretilecek olan tesisimizde aynı anda saatte 20 bin adet bardak su üretilecek. Sadece fabrikamızda ortalama 10-15 kişiye istihdam sağlanacak. Sularımız, çağımızın son teknoloji makinaları ile el değmeden şişelenecek. Fabrikamız en kısa sürede hizmet vermeye başlayacak. Alanya halkımıza ve Alanyamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

BAŞKAN YÜCEL’DEN 800. YIL PROGRAMINA DAVET

Alanya’nın Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından fethinin 800. yıldönümünü 5-6 Kasım tarihlerinde çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını belirten Başkan Yücel, “Kutlamalar 5 Kasım Cuma günü Alanyamızdaki tüm camilerden ecdadımız ve şehitlerimiz için fetih suresi ve dua okunması ile başlayacak. Cumartesi günü saat 16.00’da ise Alanya Kalesi’nde çeşitli etkinliklerle devam edecek” şeklinde konuştu.

 “TARİH YENİDEN CANLANACAK”

Restorasyonu tamamlanan tarihi yapıların açılışının gerçekleşeceğinin altını çizen Başkan Yücel, “Alanya Kalesi’nde restorasyonunu yaparak şehrimize kazandırdığımız Bedesten, Mutfak Kültür Evi, Alanya Kalesi Alan Yönetim Merkezi ile Kayhanlar Evinde yeniden düzenlediğimiz Herbaryum Müzesi gibi tarihi ve kültürel yapıların açılışlarını bakanlarımızın, protokol üyeleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Kutlama programımıza tüm Alanya halkını davet ederim” dedi.

ALANYA’NIN TAŞ HEYKEL ESERLERİ BİR KİTAPTA TOPLANDI

2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kreatörlüğünde başlayan ve 2006 yılından bu yana Uluslararası nitelikte düzenlenen Taş Heykel Sempozyumu’nda ortaya çıkan 146 eserin konum ve genel özelliklerini gösteren Alanya Uluslararası Heykel Sempozyum Harita Kitapçığı’nın yayınlandı. Meclis toplantısında kitabın tanıtımını gerçekleştiren Başkan Yücel, “2 yıl boyunca pandemi nedeniyle yapamadığımız sempzoyumumuz 16 yıl başarılı bir şekilde devam etti. Sempozyuma bugüne kadar Türkiye dahil 30 ülkeden katılan sanatçılar, 146 eser ürettiler. Bu harita ile eserler 2 yönlü fotoğraflandı ve bu fotoğraflardan Türkçe ve İngilizce olmak üzere bir kültür arşiv kitabı oluşturduk. Heykellerimizin konumlarını da gösteren haritayı barındıran kitabımız yayınlandı” dedi.

BAŞKAN YÜCEL’DEN 29 EKİM VE 10 KASIM MESAJI

Başkan Yücel’in geri kalan konuşmasından satırbaşları ise şu şekilde: “29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramımızı, Alanya Kent Konseyi ile birlikte düzenlediğimiz Fener Alayı ve Demet Akalın konseri ile vatandaşlarımızla birlikte büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladık. Cumhuriyetimiz hiç kuşkusuz, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak ebediyen yaşayacaktır. 10-16 Kasım Atatürk’ü anma haftası vesilesiyle de; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde saygı, minnet ve şükranla anıyorum.

ENERJİ KENTLER BİRLİĞİ ÜYELİĞİ

Alanya Belediyesi olarak Enerji Kentleri Birliği’nin üyesi olduk. Birliğin Denizli’de düzenlenen Enerji Politikaları ve Belediyeler adlı paneline katıldık. Enerji Kentler Birliği üyeliğimizle, birliğin uzman kadrosundan faydalanarak İklim Değişikliği Eylem Planı yaparak, şehrimizin çevre vizyonunu planlayacağız. Şehrimizin 30-40 yıl sonrasının çalışmasını yaparak iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için mücadele edeceğiz.

SAĞLIKÇILARA VEFA VE ŞÜKRAN GECESİ

Pandemi döneminde kahramanlık örneği sergileyen sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla “Vefa ve Şükran” gecesi düzenliyoruz. Yarın akşam (3 Kasım) Alanya Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek gecede ünlü Cenk Eren konserine tüm meclis üyelerimizi ve kentimizde görev yapan tüm sağlık çalışanlarını davet ediyorum.”

Konuşmaların ardından gündem maddelerinin okunup oylanması tamamlandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6