Alanya Belediyesinden su patenti açıklaması

Alanya Belediyesi aylık olağan meclis toplantılarının Kasım ayı oturumunu gerçekleştirdi. Alanya Belediye Sarayı’nda gerçekleşen toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlık etti. Meclisin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yücel, “Alanyamızın marka değerine yeni bir ürün daha kazandırıyoruz. Alaiye Su markasının logolu tescili yapılmıştır. Alanyamıza hayırlı olsun” dedi.

“ALANYA’NIN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTMEK İSTİYORUZ”

“Alanyamızın marka değerine yeni bir ürün daha kazandırıyoruz” diyen Başkan Yücel, Alaiye Su markasının logolu tescilinin yapıldığını söyledi. Başkan Yücel, “Okurcalar Mahallesi’nde 3000 m2 arazi üzerine kurulacak olan su fabrikası ilk etapta Alanya halkının evlerine ucuz su ulaştırabilmek üzere planlandı” ifadelerini kullandı.

“SAATTE 22 BİN ŞİŞE SU PAKETLENECEK”

“Yüzeyden doğal olarak çıkan su kaynağımız saniyede 3 lt debiye sahip” şeklinde konuşmasını sürdüren Başkan Yücel, “Saatte 2 bin adet 19 lt damacana üretilecek olan tesisimizde aynı anda saatte 20 bin adet bardak su üretilecek. Sadece fabrikamızda ortalama 10-15 kişiye istihdam sağlanacak. Sularımız, çağımızın son teknoloji makinaları ile el değmeden şişelenecek. Fabrikamız en kısa sürede hizmet vermeye başlayacak. Alanya halkımıza ve Alanyamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

BAŞKAN YÜCEL’DEN 800. YIL PROGRAMINA DAVET

Alanya’nın Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından fethinin 800. yıldönümünü 5-6 Kasım tarihlerinde çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını belirten Başkan Yücel, “Kutlamalar 5 Kasım Cuma günü Alanyamızdaki tüm camilerden ecdadımız ve şehitlerimiz için fetih suresi ve dua okunması ile başlayacak. Cumartesi günü saat 16.00’da ise Alanya Kalesi’nde çeşitli etkinliklerle devam edecek” şeklinde konuştu.

“TARİH YENİDEN CANLANACAK”

Restorasyonu tamamlanan tarihi yapıların açılışının gerçekleşeceğinin altını çizen Başkan Yücel, “Alanya Kalesi’nde restorasyonunu yaparak şehrimize kazandırdığımız Bedesten, Mutfak Kültür Evi, Alanya Kalesi Alan Yönetim Merkezi ile Kayhanlar Evinde yeniden düzenlediğimiz Herbaryum Müzesi gibi tarihi ve kültürel yapıların açılışlarını bakanlarımızın, protokol üyeleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Kutlama programımıza tüm Alanya halkını davet ederim” dedi.

ALANYA’NIN TAŞ HEYKEL ESERLERİ BİR KİTAPTA TOPLANDI

2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kreatörlüğünde başlayan ve 2006 yılından bu yana Uluslararası nitelikte düzenlenen Taş Heykel Sempozyumu’nda ortaya çıkan 146 eserin konum ve genel özelliklerini gösteren Alanya Uluslararası Heykel Sempozyum Harita Kitapçığı’nın yayınlandı. Meclis toplantısında kitabın tanıtımını gerçekleştiren Başkan Yücel, “2 yıl boyunca pandemi nedeniyle yapamadığımız sempzoyumumuz 16 yıl başarılı bir şekilde devam etti. Sempozyuma bugüne kadar Türkiye dahil 30 ülkeden katılan sanatçılar, 146 eser ürettiler. Bu harita ile eserler 2 yönlü fotoğraflandı ve bu fotoğraflardan Türkçe ve İngilizce olmak üzere bir kültür arşiv kitabı oluşturduk. Heykellerimizin konumlarını da gösteren haritayı barındıran kitabımız yayınlandı” dedi.

BAŞKAN YÜCEL’DEN 29 EKİM VE 10 KASIM MESAJI

Başkan Yücel’in geri kalan konuşmasından satırbaşları ise şu şekilde: “29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramımızı, Alanya Kent Konseyi ile birlikte düzenlediğimiz Fener Alayı ve Demet Akalın konseri ile vatandaşlarımızla birlikte büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladık. Cumhuriyetimiz hiç kuşkusuz, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak ebediyen yaşayacaktır. 10-16 Kasım Atatürk’ü anma haftası vesilesiyle de; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde saygı, minnet ve şükranla anıyorum.

ENERJİ KENTLER BİRLİĞİ ÜYELİĞİ

Alanya Belediyesi olarak Enerji Kentleri Birliği’nin üyesi olduk. Birliğin Denizli’de düzenlenen Enerji Politikaları ve Belediyeler adlı paneline katıldık. Enerji Kentler Birliği üyeliğimizle, birliğin uzman kadrosundan faydalanarak İklim Değişikliği Eylem Planı yaparak, şehrimizin çevre vizyonunu planlayacağız. Şehrimizin 30-40 yıl sonrasının çalışmasını yaparak iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için mücadele edeceğiz.

SAĞLIKÇILARA VEFA VE ŞÜKRAN GECESİ

Pandemi döneminde kahramanlık örneği sergileyen sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla “Vefa ve Şükran” gecesi düzenliyoruz. Yarın akşam (3 Kasım) Alanya Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek gecede ünlü Cenk Eren konserine tüm meclis üyelerimizi ve kentimizde görev yapan tüm sağlık çalışanlarını davet ediyorum.”

Konuşmaların ardından gündem maddelerinin okunup oylanması tamamlandı.