Alanya Belediyesi’nden kaçak yapılara izin yok

Kestel Mahallesi Dimçayı yolu üzerinde bulunan Hazineye ait arazi üzerine ruhsatsız ve izinsiz olarak yapılan yapılarla ilgili olarak Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nce 09.04.2020 tarihinde yapı tatil zaptı tertip edilmişti. Alanya Belediyesi encümeni tarafından 15.04.2021 tarih ve 711-712-713 numaralı alınmış olan encümen kararında 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. Maddeleri gereği para cezası kesilmiş ve yıkım kararı alınmıştı.

Tamamı hazineye ait olan arazi üzerine inşa edilen kaçak ve ruhsatsız yapı konusunda Milli Emlak Müdürlüğü’nce de kaldırılması uygun bulunan yapılar Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Kontrolünde Zabıta ve Jandarma ekipleri gözetiminde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılarak arazi yeniden hazineye kazandırıldı.