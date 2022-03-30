Alanya Belediyesi’nde Şok Ayrılık

Uzun yıllardır Alanya Belediyesi’nin Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde çalışan Koçak’ın kendi isteğiyle yıllık izne ayrıldığı ve izin dönüşü de belediyeyi bırakacağı belirtildi. Hasan Sipahioğlu döneminde belediyede taşeron olarak çalışan Koçak, Başkan Adem Murat Yücel döneminde sözleşmeli memur olarak atanmıştı. Başkan Yücel’in yakın ekibinde yer alan Koçak’ın bu ani ayrılışı ise şaşkınlık yarattı. Koçak’ın yakın çevresine kendi işleriyle meşgul olacağını bu yüzden belediyeyi bıraktığı iddaa edildi