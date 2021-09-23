Alanya Belediyesi okullarda atık pil toplama kampanyasına devam ediyor

Alanya Belediyesi çevreyi korumaya ve gelecek nesilleri bilinçlendirmeye devam ediyor. Atık Pil Toplama projesi kapsamında ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan “Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP)” ile Alanya Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde ortak çalışmalar yürütülüyor.

HEDEF OKULLARDA ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMAK

Atık pilleri düzenli şekilde toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, okullarda çevre bilincini aşılamak ve ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak hedefiyle Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) tarafından “Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası” başlatıldı.

Alanya Belediyesi koordinatörlüğünde yapılan söz konusu kampanya, projenin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalarda sürdürülebilirliği sağlayacak.

KAMPANYA BAŞLANGICI 1 EKİM

Kampanyanın 1 Ekim tarihinde başlatıp 30 Nisan 2022 tarihinde sona ereceği açıklandı. Kampanya süresince kampanyaya taraf belediyeler vasıtasıyla toplanacak atık pillerin TAP tarafından teslim alınması Temmuz ayı içinde gerçekleştirilecek. Ödüller ise 2022-2023eğitim öğretim yılı başında verilecek.

HEDİYELER ALANYA BELEDİYESİ VE TAP’TAN

TAP Derneği’nden yapılan açıklamada kampanya sürecince, il genelinde 50-249 kg arası atık pil toplayan okula, her 50 kg atık için Top Seti ( 1 futbol topu, 1 voleybol topu, 1 basketbol topu), her 250 kg atık pil toplayan okula 1 adet STEM Robotik Sistem seti hediye edilecek. Ayrıca okulların 250 kg ve katlarında atık pil toplamaları halinde toplanan her 250 kg atık pil için ödül almaya devam edecek. Kampanya sonunda Alanya kent ölçeğinde ilk üç dereceye giren okul da Alanya Belediyesi tarafından ödüllendirilecek.

ÇAPA: “BU SENE YÜKSEK MİKTARDA KATILIM BEKLİYORUZ”

Konu ile ilgili açıklama yapan Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa; “Bu kampanya ile şehrimiz genelindeki tüm okullarda atık pillerin kaynağında ayrı toplanması ile ilgili olarak çalışmalara başlamış olup, kaynakta ayrı toplama işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla okullara atık pil toplama kutuları ve bilgilendirme afişleri dağıtımı yapıyoruz. Okulların yüz yüze eğitime geçmesi ile bu sene yüksek miktarda bir katılım ve toplanan atık pil miktarında artış bekliyoruz.”dedi.