'Alanya Belediyesi Kaçak İnşaat Yapıyor'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı’nın haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Karadağ, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"BELEDİYENİN YAPISI KAÇAK"

Oba bölgesinde 572 ada, 1 parselde bulunan bir park alanının spor tesisine dönüştürülmesi konusu bir skandal. Spor tesisinin 1/1000’lik uygulama projesi henüz Büyükşehir'den geçmemiş vaziyette. 1/1000’lik uygulama projesinin geçmediği yerlerde bir imar yapılaşmasının parantez içindeki tabiri kaçak yapıdır. Bir de bu binanın yapımında özellikle tüm mahalle halkı çok muzdarip halde. Gece 24’lere kadar sanki bir yerden mal kaçırır gibi betonların dökülmesi, hafriyat çalışmalarının yapılması sürekli devam etmektedir. Bu inşaatın kimin tarafından yapıldığına dair herhangi bir yaftası dahi bulunmamaktadır. Ben buradan tüm görevlileri görevlerini yapmaya davet ediyorum. Çünkü hoş bir davranış değil. Özellikle Oba gibi çok büyük bir mahallemizde 6 dönümlük bir çocuk parkının beton yığınına dönüştürülmesi akla hayale uyacak bir uygulama değil. Çocuklarımızın geleceğini, oyunlarını hiç kimsenin çalmaya hakkı yoktur." dedi