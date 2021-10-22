Alanya Belediyesi Enerji Kentleri Birliği’nin üyesi oldu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ekibiyle birlikte sıfır atık, güneş enerjisi ve yenilebilir enerji kaynaklarını kullanma ve geliştirme çalışmalarına ışık tutacak ve işbirliği sağlayacak olan Enerji Kentleri Birliği’ne üye oldu. Birliğin Denizli’de gerçekleştirilen Meclis toplantısına katılan Başkan Yücel, “Yenilenebilir Enerji Politikaları ve Belediyeler” adlı panele katılarak Alanya Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgilendirme konuşması gerçekleştirdi.

Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Birlik Başkanı Osman Zolan ile yaklaşık 200 üye büyükşehir ve ilçe belediyelerinin temsilcileri katıldı.

ALANYA BELEDİYESİ’NİN ÜYELİĞİ ONAYLANDI

Alanya Belediyesi’nin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyellerinin araştırılması ve enerji verimliliği konularında Enerji Kentleri Birliği'ne üyelik süreci tamamlanarak Denizli’de düzenlenen Birlik Olağan Meclisi’nde Alanya Belediyesi birlik üyeliği resmen onaylandı.

“GES VE SIFIR ATIK PROJELERİMİZ ÇALIŞMALARIMIZIN EN BÜYÜK ÖRNEĞİ”

Denizli’de düzenlenen Yenilenebilir Enerji Politikaları ve Belediyeler panelinde bir konuşma yapan Başkan Yücel; “Bu bağlamda Alanya Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri Projeleri ile küresel ısınmanın etkilerinin doğrudan yaşanmaya başladığı günümüz dünyasında doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun yapılması ortak amacından yola çıkılarak yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılması hedefledik.

Gerçekleştirilen fizibilite çalışmaları neticesinde GES 1, GES 2, GES 3 ve GES 4 Lisanssız Elektrik Üretimi Santrali Projeleri hayata geçirdik.2021 yılı Eylül ayı itibariyle toplam 22.461.075,09 kWh elektrik enerjisi karşılığında CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.' ye 18.561.679,51 TL değerinde gelir faturası kesilmiştir.” dedi.

Başkan Yücel, yine Alanya Belediyesi’nin sıfır atık projeleri ve çalışmalarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Türkiye’deki en başarılıbelediyeden biri seçildiklerini ve en iyi hizmet veren Belediyeseçilerek 1.’ lik ödülü aldıklarını vurguladı.

YÜCEL: “ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ’NİN ÜYESİ OLMAKTAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUK”

Alanya Belediyesi olarak Enerji Kentleri Birliği’ne üye olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı; “Tüm bu çalışmaların Alanya adına doğru hedefler taşıması ve günümüz kıt enerji kaynaklarının doğru kullanılması ve doğal enerji kaynaklarının kullanım potansiyelinin araştırılması amacıyla vizyoner bir bakış açısıyla ulusal / uluslararası birlik / dernek / Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılmasının yerinde bir uygulama olacağı kanaati oluşmuştur.

Bu bağlamda bugün itibariyle Enerji Kentleri Birliği’nin bir üyesi olmaktan ve sürdürülebilir çevre çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemekten duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek isterim.Panelimizin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür eder, herkesi saygıyla selamlıyorum.”