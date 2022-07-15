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Alanya Belediyesi, ‘’Davutoğlu’nun Güreşlere Katılması Uygun Değildir’’

Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanı Avukat Mevlüt Çakan, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun Gökbel Festivali'ne katılma talebinin geri çevrilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun Gökbel güreşlerine katılacağı duyurulmuştu. Alanya Belediyesi Güreş Komitesi ise İlçe Başkanı Çakan’a yazılı bir açıklama gönderdi. Güreş komitesi açıklamasında ‘Sayın Genel Başkan Davutoğlu’nun davet edilmediği bir etkinliğe katılması uygun değildir’’ denildi.

GÜNDEM 15.07.2022, 22:03 15.07.2022, 22:07 Zeynep Oktay
Alanya Belediyesi, ‘’Davutoğlu’nun Güreşlere Katılması Uygun Değildir’’

Başkan Çakan'ın açıklaması şöyle: "16-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Alanya Gökbel Yağlı Güreş etkinliğine Alanya Belediyesi tarafından Gelecek Partisi Alanya İlçe Teşkilatı olarak yazılı davet edildik. Genel Başkanımız Sn.Prof.Dr.Ahmet Davutoğlu yapılacak olan etkinliğe katılmaya ve Gökbel’de toplanacak Yörük/Türkmen kardeşlerimiz ile buluşmaya karar vermişlerdi. İlçe Başkanlığımız tarafından Alanya Belediye Başkanlığı’na Sn.Genel Başkanın geleceği tarih ve saat yine yazılı olarak bildirilmiştir.

Ancak aynı gün Alanya Belediyesi Güreş Komitesi adına alınan sözde karar ile 16. Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri organizasyonunun Alanya Belediyesi, Mhp İl ve İlçe Başkanlıklarınca ortaklaşa düzenlendiği, Sn.Genel Başkanımızın etkinliğe katılımının uygun olmayacağının değerlendirildiği yazılı olarak tarafımıza bildirilmiştir. 62. 63. ve 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükumetleri Başbakanı Genel Başkanımız Sn.Prof.Dr.Ahmet Davutoğlu Yörük/Türkmen vatandaşlarımız ile buluşmak isterse, her şart ve durumda Türkiye’nin her bir iline/ilçesine gider ve vatandaşlar ile buluşur.

Ancak resmi olarak tarafımıza iletilen yazıda bilinenin, duyurulanın ve 18 yıldır oluşan teamülün aksine , organizasyonun MHP İl/İlçe başkanlıkları ile belediye tarafından ortaklaşa yapıldığı açık bir şekilde ifade edildiğinden Genel Başkanımız bu organizasyona katılmamayı tensip buyurmuşlardır. Kamu kaynakları ve kamu personeli eli ile düzenlenen organizasyona siyasi gölge düştüğünden İlçe Başkanlığımız olarak da katılım sağlanmayacaktır. Alanya Belediyesi Güreş Komitesinin ve Alanya Belediyesi yetkililerin aşağıdaki soruları cevaplandırması, yürüttükleri kamu görevi nedeniyle zorunluluktur. 

1) Kültür Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras listesine giren ve 2004 yılından beridir düzenlenen Gökbel Yağlı Güreşleri organizasyonu MHP İl/İlçe teşkilatları ile Alanya Belediyesi tarafından ortaklaşa mı düzenlenmektedir? 
2) Organizasyon ortaklaşa düzenleniyor ise adı geçen siyasi partinin bu ortaklıktaki payı ve rolü nedir? 
3) Organizasyon ortaklaşa düzenleniyor ise Alanya Belediyesinin internet sitesinde, sosyal medya hesaplarında bu ortaklıktan neden bahsedilmemiştir?
4) Organizasyon ortaklaşa düzenleniyor ise bu ortaklık ne zaman sona erecektir?
Bu soruların cevaplarını bekliyoruz.Her şeye rağmen 16-17 Temmuz tarihlerinde ter dökecek olan pehlivanlarımıza başarılar diliyor, Gökbel’e gidecek olan vatandaşlarımıza da keyifli bir hafta sonu geçirmelerini diliyoruz."

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