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Alanya Belediyesi çöp konteynerlerini yenileyerek tasarruf sağlıyor

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde eskiyen, yıpranan ve işlevini kaybetmeye yüz tutan çöp konteynerlerini tamir ederek çöpten geri dönüşümden tasarruf sağlıyor.

GÜNDEM 27.10.2021, 16:47 Meliha Yılmaz
Alanya Belediyesi çöp konteynerlerini yenileyerek tasarruf sağlıyor

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelindeki tüm çöp konteynerleri yenileniyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bir ekip her gün kentin dört bir tarafındaki eskiyen, yıpranan ve işlevini kaybetmeye yüz tutmuş çöp konteynerlerini tespit ederek bakımlarını ve tamiratını gerçekleştiriyor.

“HEM TASARRUF HEM HİZMET”

Çalışma ile belediyenin hem tasarruf elde ettiğini hem de çöp konteynerlerinin uzun ömürlülüğünün sağlandığını ifade eden Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, “Eskiyen çöp konteynerlerini ekiplerimiz tespit ediyor ardından da tamir edilebilir olanları tamir ediyor. Bu sayede hem tasarruf ediyoruz hem de yeni atıkların oluşmasının önüne geçiyoruz. Çöp konteynerlerimiz deyim yerindeyse çöp olmadan yeniden hayata kazandırılıyor” dedi.

“5 BİNE YAKIN KONTEYNER YENİLENDİ”

2020 yılında 4 bin 760 adet çöp konteynerinin tamir, bakım ve boyama işlemi yapılarak yerinde değiştirildiğini ifade eden Müdür Demir, “2021 yılında şu ana kadar 3 bin 340 adet konteyneri tamir edip hizmete sunduk. Yerine sıfırını koymak yerine, tamir ve bakımı mümkün olan konteynerleri tamir ve boyama işlemi bitince belediyemize tasarruf sağlayarak yenilenmiş oluyoruz. Kısaca hem tasarrufu hem de hizmeti sağlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

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