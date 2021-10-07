Alanya Baro temsilcisi Servet Çamcı kaç oy aldı?
Antalya Barosu Alanya Temsilciliği seçimi bugün Alanya Adliyesi’nde yapıldı. 517 oyun geçerli olduğu seçimde 169 oy alan Avukat Servet Çamcı, Antalya Barosu Alanya Temsilcisi oldu.
GÜNDEM 07.10.2021, 20:03 YEDİ GÜN HABER-2-
Antalya Barosu Alanya Temsilciliği için Melek Depren, Hüseyin Tunahan Göker, Berkin Civelek ve Servet Çamcı yarıştılar. Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işleminde ilçedeki 638 avukattan 523’ü oy kullandı. 517 oyun geçerli olduğu seçimde 169 oy alan Avukat Servet Çamcı Alanya Baro Temsilcisi seçildi. Seçimde Melek Depren 148, Berkin Civelek 122 ve Hüseyin Tunahan Göker ise 78 oy aldı. Seçimde 6 oy ise geçersiz sayıldı. Antalya'da Alanya Barosu Temsilciliği’ni Avukat Servet Çamcı temsil edecek.
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