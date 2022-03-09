Alanya Antalya Otoyol Kararı Çıktı

Trafik yoğunluğunun dayanılmaz boyutlara ulaştığı ve turizm sektörü için büyük öneme sahip olan Alanya- Antalya karayolunu rahatlatması beklenen otoyol projesinin yap işlet devret şeklinde geçiş garantili olarak yapılmasına imkan tanıyan karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Alanya’nın yıllardır özlemle ve sabırla beklediği, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da yakından takip ettiği kararda şöyle denildi:

“Antalya-Alanya otoyolu projesinin idare ile görevlendirecek şirket arasında aktedilecek sözleşmede kamu maliyesi üzerine asgari yük getirecek şekilde dengeli bir risk dağılımının yapılması ve proje kapsamında katkı payı veya talep garantisi verilmesi halinde kamu tarafından üstlenecek koşullu yükümlülüğün bütçe hedef dengelerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde düzenlenmesi kaydıyla 3996 sayılı bazı yatırım ve hizmetlerin yap işlet devret modeli çerçevesinde yaptırılması hakkında kanun kapsamında, yap işlet devret modeli ile gerçekleştirilmesine ve proje kapsamındaki yatırım ve hizmetleri gerçekleştirmek üzere görevlendirecek şirket ile sözleşme yapmaya Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yetkili kılınmasına anılan kanunun dördüncü maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Daha önce etüd, proje ve kamulaştırma gibi prosedürlerin büyük ölçüde tamamlandığı otoyolun kısa sürede ihale edilerek yapımına başlanması bekleniyor.

'PROJE İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel şu ifadelere yer verdi: "Alanya’mıza hayırlı olsun. Antalya-Alanya arası otoban projesi, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası sonrası Resmi gazetede yayımlandı. Projenin hayata geçirilmesi için büyük gayret gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Dışişleri Bakanı'mız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Milletvekili'miz Sayın Abdurrahman Başkan başta olmak üzere bölge milletvekillerimiz ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Alanya Belediyesi olarak projenin hayata geçmesi adına elimizden gelen katkıyı sunacağız."