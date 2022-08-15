Alanya-Antalya Otoyol İhalesi Ertelendi

KGM'NİN konuya ilişkin ilanları Basın İlan Kurumu (BİK) ilan portalı olan ilan.gov.tr'de yayımlandı. Buna göre, 15 Haziran'da ilana çıkılan " Antalya- Alanya Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi İhalesi'nde süre uzatımına gidildi. Daha önce 25 Ağustos'ta yapılacağı duyurulan ihale, 6 Ekim 2022 tarihinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek.