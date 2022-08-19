Alanya AK Parti Mahalle Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

2023 Genel Seçim çalışmalarına tam gaz devam eden AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, mahalle başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya İlçe Başkanı Mustafa Toklu başkanlık etti. 2023 Genel Seçimine bir yıldan az bir süre kala AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı çalışmalarına ilk gün ki gibi devam ediyor ve çalışmalara Başkan Toklu ve İlçe Teşkilatının koordinesinde hız verildi. Bugün İlçe Teşkilatında 16 Mahalle başkanı ile bir araya gelen Başkan Toklu; “Ülkemiz için, Alanya’mız için; davamız bir, yolumuz bir. 16 Mahalle başkanımız ile bugün ilçe teşkilatımızda bir aradaydık. Genel seçim öncesi önemli konuları istişare ettiğimiz toplantımızı gerçekleştirdik. Bu günlere gelmemizde büyük emeği olan Mahalle Başkanlarımızın fikirleri bizler için çok önemli, ülkemiz ve Alanya’mız için bugün yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi biz yapan birlikteliğimiz ve beraberliğimizdir. Ülkemizin içinde ve dışında oynanmak istenen her türlü tiyatroyu ve oyunu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçerek bozacağız. Heyecanımız aynı ve hep ilk günkü gibi. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda durmak yok yola devam” dedi.