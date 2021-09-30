Alanya Adliyesi’nde atama rüzgarı!

Hakimler ve Savcılar Kurulunca yapılan atamalara ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. 27 Eylül 2021 tarihinde ad çekme sonucuyla gerçekleştirilen atamaya göre, 1008 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının ataması yapıldı. Atamaların, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 13’üncü maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.

ANTALYA VE ALANYA’DAN BAŞKA İLLERE GİDENLER

Ahmet Muhsin Gülcan Alanya’dan Pazarcık (K.Maraş) Cumhuriyet Savcılığı’na,

Hünkar Vural (Alanya) Sürmene (Trabzon) Hakimliği’ne,

Yusuf Özkartal Alanya’dan Ünye Cumhuriyet Savcılığı’na,

İbrahim Okay Başkaya Kelkit (Gümüşhane) Hakimliği’ne,

Mehmet Ali Polat Tokat Hakimliği’ne,

İbrahim Kayak Kırşehir Hakimliği’ne,

Ahmet Demir Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı’na,

Emre Molla Afşin ‘Elbistan) Hakimliği’ne,

Hüseyin Özer Oltu Hakimliği’ne,

Şerife Öztürk Akdağmadeni (Yozgat) Cumhuriyet Savcılığı’na,

İrem Buse Polat Çuycuma (Zonguldak) Hakimliği’ne,

Serhan Muhsit Polat Gelibolu (Çanakkale) Hakimliği’ne,

Züleyha Sarıcalar Çekerek (Yozgat) Hakimliği’ne,

Mehmet Berat Soytürk Torbalı (İzmir) Hakimliği’ne,

Begüm Akça Bergama Hakimliği’ne,

Şeyma Gündoğdu Emirdağ (Bolvadin) Cumhuriyet Savcılığı’na,

İsmail Göktug Turuçoğlu Edremit (Burhaniye) Cumhuriyet Savcılığı’na,

İsmail Türköz Çekerek (Yozgat) Hakimliği’ne,

Şıh Ali Yıldırım Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı’na,