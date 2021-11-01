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Alanya, 800. yıl fetih kutlamalarına hazırlanıyor

Alanya’nın Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından fethinin 800. yıldönümü 5-6 Kasım tarihlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından restore edilen tarihi yapılar, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla hizmete açılacak.

GÜNDEM 01.11.2021, 20:06 YEDİ GÜN HABER-2-
Alanya, 800. yıl fetih kutlamalarına hazırlanıyor

Alanya’nın fethinin 800. yılı kutlamaları kapsamında Alanya Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Kutlamalar, 5 Kasım Cuma günü Cuma namazında fetih suresinin okunması ve hutbesinin verilmesi ile başlayacak. Cumartesi günü ise toplu açılış töreni düzenlenecek. Üst düzey protokol üyelerinin ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşecek programda Sandık Emini Kayhanlar Evi’nde Herbaryum, Mutfak Kültür Evi, Bedesten, Demirtaş-Sedre Av Köşkü gibi restore edilen yapılar hizmete açılacak.

AÇILIŞ TÖRENİ İÇ KALE’DE GERÇEKLEŞECEK

6 Kasım Cumartesi günü kutlama programı, saat 16.00’da Alanya Kalesi’nde gerçekleşecek. Açılış konuşmalarıyla başlayacak kutlamalar, katılımcılara Selçuklu’dan Günümüze Zanaatkarlar Köşesi, para basma, çini gibi eserlerin yapım aşamasını içeren çeşitli alanlarda workshopların sunulup, İç Kale’deki sergilerin gezilmesiyle devam edecek. Günün anlam ve önemine ilişkin sahne ve ses performanslarının da sergileneceği açılışta katılımcılara tarihe yolculuğun yanı sıra görsel şölen de yaşatılacak.

İKİNCİ DURAK HERBARYUM

Açılış programı, Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi’nde bulunan Sandık Emini Kayhanlar Evi’ne taşınan ve içerisinde 20’si endemik olmak üzere 320’den fazla Alanya ve çevresine ait bitki türü ile 38 kelebek türünü barındıran Herbaryum’u ziyaret ile devam edecek.

RESTORASYON ÖDÜLLÜ MUTFAK KÜLTÜR EVİ VE BEDESTEN’DE AÇILIŞ

Yine Hisariçi Mahallesi’nde bulunan ve Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda “Süreklilik Ödülü” kazanan Alanya Belediyesi Mutfak Kültür Evi, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Uygulama Ödülleri kategorisinde aslına uygun olarak restore edilerek ödüle layık görülen Bedesten Çarşısı da 6 Kasım Cumartesi günü törenle açılacak. Açılış programında günün anlam ve önemine ilişkin olarak “Selçuklu’dan günümüze” adlı sahne gösterileri de sunulacak.

800. YIL KUTLAMALARINA MUHTEŞEM FİNAL

Açılış etkinlikleri yine aynı gün Alanya Belediye Sarayı arkasında saat 21.00’da düzenlenecek Gülben Ergen konseri ile son bulacak. Ünlü sanatçı sevilen şarkılarını Alanya’nın 800. Fetih yılı kutlamaları kapsamında Alanyalılar için seslendirecek.
 

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