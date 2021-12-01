AL-BİR Yeniden Yapılanıyor

Alanya’da bir dönem kurulma aşamasındayken Abdulhadi Yüksel’in cezaevine girmesiyle beklemeye alınan ve sonra cezaevinden çıktıktan sonra yeniden kurulması için çalışmalara başlanan AL-BİR diriliyor. Son olarak Covid-19 salgını sebebiyle beklemeye alınan AL- BİR'in ülke ve dünya gündemi sebebiyle yeniden kurulma çalışmalarına başlanıldı.

Abdulhadi Yüksel ve ekibi tarafından çalışmalara başlanılan AL-BİR’in yakın zamanda kurulması planlanıyor.