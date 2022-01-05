Akşener Sağlık Çalışanına Kürsüde Yer Verdi

"Yetersiz Maaşlar Ve Uzun Mesai Saatleri Meslektaşlarımı Bitip Tükenmenin Eşiğine Getirdi"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Türkiye'den ayrılarak İngiltere'ye yerleşen bir doktorun mesajını dinletti. Türkiye'de doktorluk yaptığı sırada İngiltere'ye yerleştiğini söyleyen Banu Solur, gidiş nedeninin çalışma koşullarının zorluğu, yaşadığı değersizlik ve çaresizlik hissi ile geleceğe ilişkin kaygıları olduğunu söyledi.

Grup toplantısında Londra’ya giden bir doktorun Meral Akşener’e gönderdiği videolu mesaj da paylaşıldı Doktor Solur "Şu anda özellikle geride bırakmış olduğum meslektaşlarım maalesef kalitesiz bir çalışma ortamı ile yüz yüzeler. Yetersiz maaşlar ve uzun mesai saatleri onları bitip tükenmenin eşiğine getirdi. Bunun bizde yarattığı şey daha çok değersizlik çaresizlik hissi ile geleceğe ilişkin belirsizlik. Bu bizi başka ülkelere yönlendirdi." dedi.

“Londra’da yeni bir gelecek planlamak durumunda kaldım. Geride kalan meslektaşlarım kalitesiz ve güvensiz bir çalışma ortamıyla yüz yüzeler. Bizi sevdiklerimizi arkada bırakmaya iten nedenler bunlar." ifadelerini de kullandı.

Solur, Türkiye'de çalışma isteklerinin olduğunu ancak tekrar güven ve huzur içinde çalışabilecekleri bir ortamın oluşmasını istediklerini söyledi.

Solur'un konuşmasının ardından Akşener, "İşte size AKP iktidarının doktorlarımıza verdiği değer ve sonuçları" dedi.

Mesleğini yurt dışında icra etmek için Türkiye'yi terk eden doktor sayısının bin 361 olduğunu söyleyen Akşener, Erdoğan'a seslenerek "Senin yüzünden sayın Erdoğan, çünkü sen bu insanlarımızın hayallerini çaldın. Çünkü sen 'iğne yapmaktan bile aciz' diyerek onların itibarları ile oynadın oyanamaya devam ettin" ifadelerini kullandı.