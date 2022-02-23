Akkaya, UBER Alanya’ya Hayırlı Olsun…!

Bölgede açıklama yapan Akkaya, “Gördüğünüz gibi UBER Alanya’ya hayırlı olsun. Maalesef taksici camiası için üzücü bir durum. Burada, Oba Mahallesinde büroyu kiralamışlar. Şoförler Odası’na kayıt yaptırmışlar. Uzun vadede taksici esnafının başına bela olacak bir durum. Oba’da bu ofisin önündeyiz. Aslında odamızın buna engel olması gerekiyordu ama maalesef açılmış. Görüldüğü gibi şu anda sezona hazır durumda.Takdiri esnaflarımıza bırakıyorum” dedi.