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Akkaya, UBER Alanya’ya Hayırlı Olsun…!
Alanya Şoförler Odası Başkan Adayı Ali Akkaya, yaz sezonu öncesinde Alanya’da taksici esnafına zarar vereceğini belirttiği online taksi çağrı merkezinin bulunduğu yere gitti.
GÜNDEM 23.02.2022, 13:10 23.02.2022, 13:15 Zeynep Oktay
Bölgede açıklama yapan Akkaya, “Gördüğünüz gibi UBER Alanya’ya hayırlı olsun. Maalesef taksici camiası için üzücü bir durum. Burada, Oba Mahallesinde büroyu kiralamışlar. Şoförler Odası’na kayıt yaptırmışlar. Uzun vadede taksici esnafının başına bela olacak bir durum. Oba’da bu ofisin önündeyiz. Aslında odamızın buna engel olması gerekiyordu ama maalesef açılmış. Görüldüğü gibi şu anda sezona hazır durumda.Takdiri esnaflarımıza bırakıyorum” dedi.
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