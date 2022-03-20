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Akkaya, Odanın Anahtarını Ne Yapacaksın?

Alanya Şoförler Odası eski Başkanı Recep Çalış'ın "Genel sekreter odanın anahtarlarını değiştirmiş, kınıyorum" açıklamasına yeni başkan Ali Akkaya'dan cevap geldi.

GÜNDEM 20.03.2022, 22:34 Meliha Yılmaz
Akkaya, Odanın Anahtarını Ne Yapacaksın?

"Değerli arkadaşlarım, seçim bitti. Önce geçen seçim sonrasında yaşananları hatırlatayım. 14 Mart 2018 tarihinde seçimlerde kendim aday olmadım ve Mehmet Yüksel’i destekledim. Seçim sonucunda da Recep Çalış başkanımız seçilmişlerdir. Seçim akşamı oradan ayrıldık. Recep Başkanımı arayarak sayımlar için 2 kişi görevlendirmesini talep ettim. Kendileri de 3 kişi görevlendirmişler. Ali Türkyılmaz, Hüseyin Turgut ve Mustafa Yiğit (Erdem). Ben de seçimden bir gün sonra sabah odaya vardım ve lokalde Recep Başkanımın görevlendirdiği 3 kişi ve Genel Sekreter vardı. Orada bulunanlara sayıma başlamalarını, benim adıma personelin sayıma yetkili olduğunu beyan ettim ve genel sekretere 'Odanın anahtarlarını değiştir Hürriyet Hanım' dedim. O da 'Akşam anahtarları değiştirdim' dedi. Ben de 'İyi yapmışsın' dedim. Hatta 'Benim bu süreçte (sayım sürecinde) odaya çıkmam yanlış olur' dedim. (15.03.2018)

Recep Başkanımın görevlendirdiği arkadaşlar ile personel odadaki sayım işlemlerini bitirmişler ve beni ayın 16’sında gece 23.00 sularında arayarak devir teslim ile ilgili imzaya çağırmışlardır. Ben de gecenin o saatinde eşofmanlarımla odaya vardım ve devir teslim tutanaklarını imzaladım.

Devir teslimin bu şekilde olmayacağını ifade ederek, 'Ben çiçeğimi yaptırıp geleyim ve o şekilde bir seremoni yapalım' dedim. Ve 19 Mart 2018 Pazartesi gün içinde çiçeğimi yaptırıp tekrar odaya varıp, seremoniyle çiçeğimi vererek devir teslimi gerçekleştirdim.

19 Mart 2022 seçimleri öncesinde yaptığınız kara propagandaları hatırlatmalıyım şu an:

- ' Ali Akkaya bir daha odaya çıkmam' dedi dediniz, bu yanlıştı. 'Sayım sürecinde odaya çıkmam' dedim.

- Geçen seçim eşofmanla devir teslime geldi dediniz, bu da yanlıştı. Gece 23.00'den sonra imzaya çağırdığınızda eşofmanla geldim. Resmi seremoniye takım elbisemi giyip, çiçeğimi bizzati yaptırıp size devir teslim yaptım.

- 19 Mart 2022 Cumartesi günü seçim oluyor. Seçim salonundan çıkar çıkmaz ilk işim davulcunun tokmağını elinden aldım, tüm herkes şahittir, başınızda davul çalmasınlar diye. Taşkınlık olmasın diye oradaki topluluğa, 'Birkaç gün sonra bir yemek veririz, şimdi dağılıyoruz arkadaşlar. Onlar da bizim arkadaşlarımız' diyorum. Topluluğu dağıtmaya çalışıyorum. Tam yola çıkarken 3 maytap atılıyor ve hemen müdahale ediyorum, 'Kesinlikle atılmayacak' diyorum. Bu kadar iyi niyetime rağmen hala açıklama üzerine açıklama yapıyorsun değerli başkanım. Başta senin boynuna görevli kartı astığın insanlar küfürleri havada uçuşturuyor, hiç bunlardan bahsetmiyorsun.

Şimdi de 20 Mart 2022 Pazar günü çıkıp açıklama yapıyorsun, 'Genel sekreter odanın anahtarlarını değiştirmiş, kınıyorum' diye.

Değerli Başkanım!

Seçim 19 Mart 2022 Cumartesi günü oldu ve tatil günü. Bugün pazar ve yine tatil. Hayırdır, pazar günü odanın anahtarlarını ne yapacaksın? Pazartesi sabah geldiğinde odayı personeller veya genel sekreter açar.

Ben de 3 dönem, 12 yıl odamızın başkanlığını yaptım, inan hiç odanın anahtarlarını taşımadım. Sorumlu personel açar veya kapatır odayı.

Ayrıca suçladığınız, Genel Sekreter dediğiniz kişi odanın yetkilisi ve sorumlusudur bu süreçte."

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