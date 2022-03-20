Akkaya Hızlı Başladı

30 yıla yakın bir süredir Alanya Şoförler Odası’na hizmet eden Akkaya, ‘17 yaşımda rahmetli Kemal Eşit döneminde odaya başladım. Çocukluğumdan bu yana camianın içindeyim. Esnaflarım benim boynumu bugüne kadar hiç eğdirmedi. Onlara ne kadar hizmet etsem azdır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum’ dedi