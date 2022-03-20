Flaş HaberZafer Akkaya’nın
Akkaya Hızlı Başladı
Dünkü Genel Kurulda Alanya Şoförler Odası Başkanı seçilen Ali Akkaya, bugün sabah kahvaltısını Can Taksi Durağı’nda esnaflarla birlikte yaptı.
GÜNDEM 20.03.2022, 10:38 Meliha Yılmaz
30 yıla yakın bir süredir Alanya Şoförler Odası’na hizmet eden Akkaya, ‘17 yaşımda rahmetli Kemal Eşit döneminde odaya başladım. Çocukluğumdan bu yana camianın içindeyim. Esnaflarım benim boynumu bugüne kadar hiç eğdirmedi. Onlara ne kadar hizmet etsem azdır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum’ dedi
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