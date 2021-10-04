Akdeniz Üniversitesi'nden tropik meyve atağı

Akdeniz Üniversitesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) iş birliği ile “Batı Antalya Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma Merkezi” kurulması için düzenlenen protokol imza töreni düzenlendi. İmza törenine Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Kumluca Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. İlker Sönmez, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Hamide Gübbük, Proje Ekibi üyeleri Öğr. Gör. Lokman Altınkaya, Öğr. Gör. Recep Balkıç, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat H. Günay, Kumluca Gıda Tarım ve Orman Müdürü İsa Akşit ve Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Çetin katıldı.

FİDANLAR ÇİFTÇİLERE UYGUN FİYATLA VERİLECEK

Hayata geçirilecek olan projenin başta Kumluca Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine çok şey kazandıracağını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, “Proje kapsamında Kumluca Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde modern bir sera kurulacak. Son teknolojinin kullanılacağı bu serada tropik meyvelerin üretimi gerçekleştirilecek ve öğrencilerimiz de tropik meyve üretimi konusunda deneyim kazanacaklar. Merkezde çoğaltılacak olan tropik meyve fidanları bölge üreticilerine uygun fiyatla verilecek, ayrıca üretim sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi amacıyla da eğitim faaliyetleri düzenlenecek.” diye konuştu.

İHRACAT RAKAMLARIMIZ ARTACAK

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hamide Gübbük ise, “Hem üretici hem de ülke ekonomisi açısından büyük bir öneme sahip olan ‘Tropik Meyve Üretiminin, coğrafi yapısı ve ikliminin uygun olması sayesinde Kumluca başta olmak üzere tüm Batı Antalya’da artacak olması proje ekibi olarak bizleri çok heyecanlandırmaktadır. Örtüaltı üretimi konusunda başı çeken Kumluca’nın, projenin hayata geçmesiyle katma değeri yüksek tropik meyvelerin üretimine de öncülük edebileceğini, ülkemiz tarımsal ihracat rakamlarını artırmada büyük katkıları olacağını düşünüyorum.” dedi.

ÇİFTÇİYE YENİ BİR HEYECAN KATACAK

Çiftçiler için büyük avantajlar sağlayacak merkezin, çiftçiye yeni bir heyecan da katacağını belirten BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, “Proje tamamlandığında Batı Antalya'nın tarımsal ürün çeşitlerinin, dünya piyasalarında rekabet avantajı düşük olan ürünlerden, katma değeri yüksek tropik meyvelerle değiştirilmesi hedefleniyor. Gerçekleşecek proje ile Kumluca, Demre, Kaş ve Finike ilçelerinin bulunduğu bölgede tarımsal ürün deseninin ‘pitaya, passiflora, guava, papaya, plantain’ türlerindeki bitkilerle genişletilmesini amaçlıyoruz. İlerleyen dönemlerde ise ‘longan, litchi, mango, karambola, çerimoya, black sapote, mamey sapote, sapodilla’ gibi yeni tropik ürünler bölgeye kazandırılacak.” ifadelerini kullandı.