Akdeniz İletişim ödüle doymuyor

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’ndan ödüllerle döndü. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yarışmada Radyo Belgeseli kategorisinde birincilik, Televizyon Programı ve Kısa Film kategorilerinde ise ikincilik kazanan öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarete Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Figen Ebren, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşad Güdekli ile öğretim üyeleri Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa, Doç. Dr. Sibel Karaduman, Doç. Dr. Mustafa Sami Mencet, Öğr. Gör. Suat Erdöl de yer aldı.

MEDYA DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİNDE

Yarışmada ödül alan öğrencilerle ve hocalarla sohbet eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Geleneksel medya ile yeni medya düzeni arasında önemli değişikliklerin gerçekleştiği yıllar içerisindeyiz. Değişen medya düzeni bir çok anlamda gazeteciliği de televizyonculuğu da ve hatta sinemayı da değiştirerek dijital medyaya evriliyor. Sizleri farklı bir gelecek bekliyor. Bizler de üniversite olarak sizleri geleceğe hazırlayan eğitimler vermeye çalışıyoruz. Siz gençlerde hem geleneksel medya alanında hem de yeni medya düzeninde yapacağınız çalışmalarla çağı takip eden ve hatta yenilikler geliştirerek bu alanlarda öncü gençler olmalısınız. Sizden daha çok şeyler bekliyoruz. Yolunuz açık olsun. İnşallah sizin de Netflix gibi platformlarınız olur.” şeklinde konuştu.

YARIŞMALARA KATILMAK MESLEKİ KAZANIM

Kamu yayıncılığı alanında Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun da yeni medya düzeni ve geleneksel medya düzenini birleştirerek yayın politikalarına devam ettiğini söyleyen Rektör Özkan, “TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’na katılan öğrencilerimiz önemli birikim ve kazanım elde ediyorlar. Bir çok yarışmada olduğu gibi bu yarışmada da öğrencilerimiz hem mesleki anlamda hem öğrencilik anlamında güzel değerler kazanıyorlar. Bu yarışmalara katılan ve kazanan öğrencilerimizi ve onların daima destekçisi olan hocalarımızı tebrik ediyorum. Başka yarışmalarda da güzel ödüller kazanmanız dileğiyle, ziyaretiniz için teşekkür ediyorum.” dedi. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Figen Ebren ise "Pandemi sonrasında Fakültemizin ışığı tekrar yanmaya başladı. Ödül kazanan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizi çok gururlandıran bir süreç. Uzun zamandır çalışıyorlar ve emeklerinin karşılığını aldılar. Umuyorum bundan sonra bu başarılar devam edecek." şeklinde konuştu.

DUYGULANDIRAN DETAY

Radyo Belgeseli kategorisinde birincilik elde eden İletişim Fakültesi öğrencisi Javidan Afandiyev’in çalışması olan “Emine'nin Penceresinden Pandemi” programı ile ilgili bilgi veren Öğr. Gör. Suat Erdöl “Radyo birincisinin hikayesinde Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa hocamızın annesi rahatsızdı. Onunla bir küçük röportaj yapıldı. Fakat yarışma sonucunu göremedi. Pandemi dönemini yaşlıların nasıl geçirdiği ile ilgili bir projeydi ve Emine hocamızın fikriydi. Annesiyle röportaj yaptı ve hatıra olarak kaldı.” şeklinde ifade etti. Rektör Özkan da Prof. Dr. İlbuğa’nın acısını paylaşıp baş sağlığı dileyerek “Allah rahmet eylesin” temennisinde bulundu.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. 121 üniversiteden bin 300 eserin katıldığı yarışmanın finalinde 154 eser yarıştı, 15 kategoride ödül dağıtıldı. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri 3 kategoride derece elde etti. İletişim Fakültesi öğrencisi Javidan Afandiyev “Emine'nin Penceresinden Pandemi” çalışmasıyla Radyo Belgeseli kategorisinde birincilik, Feyza Evsek - Murat Işıklı “Turizmde Sağlık” çalışmasıyla Televizyon Programı kategorisinde ikincilik, Esra Ecem Anay “Bilardo” çalışmasıyla Kısa Film Kategorisinde ikincilik elde etti.