Akaryakıta Büyük Zam Yolda
Dün gelen ve pompaya yansıyan benzin ve motorin zammı sonrasında sektör kaynaklarına göre 28 Mayıs Cumartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir zammın gelmesi bekleniyor.
GÜNDEM 27.05.2022, 12:15 Zeynep Oktay
Önceki gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1,42 lira, motorin litre fiyatına 1,35 lira zam gelmişti.
Dün gelen ve pompaya yansıyan değişiklikle birlikte motorinin litre fiyatı 23 lira 43 kuruşa, benzinin litre fiyatı ise 24 lira 31 kuruşa yükselmişti.
28 Mayıs Cumartesi günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine yeniden zam bekleniyor.
Zammın benzin grubunda 70 kuruş, motorin grubuna da 97 kuruş olması bekleniyor.
Zamların pompa fiyatlarına yansıması durumunda benzinin litre fiyatı 25,01 liraya, motorinin litresi 24,40 liraya yükseleceği kaydedildi.
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