AK Parti’den Oda Başkanlarına ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Yönetim Kurulu Üyeleri bugün Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp’i, Alanya Mobilyacılar Doğramacılar ve Hızarcılar Odası Başkanı Hüseyin Alataş’ı ve Alanya Metal İşleri Esnaf Odası Başkanı Alirıza Acman’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Alanya’da bulunan her esnaf odası ile birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Toklu, ‘‘Bizlerin en büyük destekçisi olan değerli esnaflarımızın temsilcileri, oda başkanlarımızı ziyaret ederek gerçekleştirmiş oldukları genel kurul sonrası hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Bu güne kadar Alanya’mız da bulunan her odamızla gerçekleştirmiş olduğumuz uyumlu çalışmalarımız bundan sonrada devam edecektir. Değerli oda başkanlarıma bir kez daha misafirperverlikleri için teşekkürlerimi iletiyor, çalışmalarında başarılar diliyorum’’ ifadelerine yer verdi.