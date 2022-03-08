Flaş HaberAntalya'da korkutan deprem!
Ak Parti Emekçi Kadınları Unutmadı
Ak Parti Alanya İlçe Kadın Kolları; Kadınlar Günü dolayısıyla düzenledikleri Vefa Kahvaltısının ardından bugünde emekçi kadınları unutmadı.
GÜNDEM 08.03.2022, 17:10 Meliha Yılmaz
Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Salı Pazarındaki kadınlarla bir araya gelerek karanfil dağıttılar.
Başkan Gülay Güvenç; Başta şehit annelerimiz ve eşleri olmak üzere, bulunduğu her ortama şevkat, merhamet ve adalet götüren her zaman her koşulda evlerinde, mesleklerinde özveriyle fedakârlıklarıyla ülkemizin, milletimizin geleceği için gayret gösteren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutluyorum.
Haklarından asla vazgeçmeyen, inancını kendine olan güvenini asla kaybetmeyen kadınlarımız sayesinde Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye…
15
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Adana Demirspor
|28
|45
|7. Beşiktaş
|28
|45
|8. Hatayspor
|28
|43
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Erzurumspor
|27
|44
|6. Eyüpspor
|26
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Barcelona
|26
|48
|4. Atletico Madrid
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|27
|40
|9. Valencia
|27
|36
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|27
|32
|13. Rayo Vallecano
|26
|31
|14. Elche
|27
|29
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|27
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|27
|18