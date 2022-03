Ak Parti Emekçi Kadınları Unutmadı

Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Salı Pazarındaki kadınlarla bir araya gelerek karanfil dağıttılar.

Başkan Gülay Güvenç; Başta şehit annelerimiz ve eşleri olmak üzere, bulunduğu her ortama şevkat, merhamet ve adalet götüren her zaman her koşulda evlerinde, mesleklerinde özveriyle fedakârlıklarıyla ülkemizin, milletimizin geleceği için gayret gösteren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutluyorum.

Haklarından asla vazgeçmeyen, inancını kendine olan güvenini asla kaybetmeyen kadınlarımız sayesinde Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye…