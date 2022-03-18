Ak Parti Alanya Kadın Kolları Garnizon Şehitliğinde Dua Ettiler

Ak Parti Alanya İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Güvenç "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; 107 yıl önce bugün Bayrağını,vatanını, devletini korumak için bu destanı yazan ve bu güzel ülkeyi bizlere miras bırakan tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.