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Ak Parti Alanya Kadın Kolları Garnizon Şehitliğinde Dua Ettiler
Dün Berat Kandili dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret eden AK Kadınlar bugünde Alanya Garnizon Şehitliğinde Kur’an-ı Kerim okuyup dualar ettiler.
GÜNDEM 18.03.2022, 15:39 18.03.2022, 15:42 Zeynep Oktay
Ak Parti Alanya İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Güvenç "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; 107 yıl önce bugün Bayrağını,vatanını, devletini korumak için bu destanı yazan ve bu güzel ülkeyi bizlere miras bırakan tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.
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