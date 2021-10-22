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Ak Parti Alanya her yerde
AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Mustafa Toklu Başkanlığında teşkilat çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
GÜNDEM 22.10.2021, 13:24 22.10.2021, 13:26 Meliha Yılmaz
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyesi ile birlikte Tepe, Sugözü ve Küçükhasbahçe Mahalle Başkanları ve mahalle yönetimleri ile bir araya geldi. Mahallelerde ki yapılan teşkilat çalışmaları ve gündem değerlendirilmesi yapıldı. Başkan Toklu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda; ‘‘Teşkilat çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Tepe, Sugözü ve Küçükhasbahçe Mahalle Başkanlarımızla ve mahalle yönetimlerimizle bir araya geldik. Güçlü teşkilat güçlü Alanya’’ ifadelerine yer verdi.
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