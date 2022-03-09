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AK Parti Alanya'dan Bakan Çavuşoğlu'na 'Otoyol' Teşekkürü
155 km uzunluğa sahip Antalya-Alanya otoyol projesi yap-işlet-devret yöntemiyle gerçekleştirilecek.
GÜNDEM 09.03.2022, 10:51 Meliha Yılmaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamış olduğu yeni karaname ile 155 km uzunluğa sahip Antalya- Alanya otoyol projesi yap-işlet-devret yöntemiyle gerçekleştirilecek. Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu yapmış olduğu açıklamada;
"Antalya-Alanya Otoyolu için kolları sıvıyoruz"
Başta bu projemizin gerçekleştirilmesinde kararı ve emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na ve bölge Milletvekillerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Alanya'mıza hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.
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