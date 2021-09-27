AK Kadınlar itfaiyecileri unutmadılar
AK Parti Alanya İlçe Kadın Kolları Yönetimi İtfaiye Haftası nedeniyle, Alanya İtfaiye Birimi’ni ziyaret ettiler.
GÜNDEM 27.09.2021, 17:07 YEDİ GÜN HABER
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Güvenç ve Yönetimi, itfaiyecileri unutmadılar. İtfaiye haftası nedeniyle itfaiyecileri ziyaret eden AK Kadınlar, kendilerine başlarılar dileyerek günlerini kutladılar. Başkan Gülay Güvenç ziyareti, “İtfaiye Haftası dolayısıyla canları pahasına, can kurtarmayı kendilerine görev edinmiş kahramanlarımızın gününü kutladık. Tüm itfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası’nı yürekten kutluyoruz.” şeklinde değerlendirdi.
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