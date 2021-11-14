AK Gençlik Üye Çalışması Yapıyor

Gençlerin istek, öneri ve şikayetlerini dinleyip partiye gönüllü üye olmak isteyenlerin üyelik işlemlerini gerçekleştiren AK Gençlik, çalışmayı rutin bir şekilde devam ettireceği belirtildi.

İstek, Öneri ve Şikayetler dinlendi, fidan dağıtımı yapıldı

AK Parti Alanya Gençlik Kolları Başkanı Cemal YENİACUN, “Standımıza ilgi gösteren tüm genç arkadaşlara teşekkür ederim. Burada genç arkadaşlarımızı dinliyor isteklerini, önerilerini ve şikayetlerini not alıp, ilgili birimlerimize iletiyoruz. AK Partiye gönüllü olarak üye olmak isteyen genç arkadaşlarımızın üyelik işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Ayrıca ''Bir Fidan Bir Yaşam'' diyerek başlattığımız etkinliğimizi devam ettiriyoruz.

Hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.