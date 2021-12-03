AK Gençlik Engelli Vatandaşlarla Bir Arada
Mahalleleri ziyaret eden AK Gençlik, engelli vatandaşlarla sohbet edip, gönüllerini aldı.
GÜNDEM 03.12.2021, 21:06 Meliha Yılmaz
AK Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemal YENİACUN "Her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Sevgi engel tanımaz mottosuyla esas engelin hoşgörüsüzlük ve anlayışsızlık olduğu gerçeğini bilmemiz gerekiyor. Engelli vatandaşlarımızın, hayatın tüm alanında varlık göstermelerine yardımcı olma hususunda bizlere önemli görevler düşmektedir. Tüm zorluklara rağmen her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadele takdire şayan." dedi.
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|24
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|14
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|11
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|10
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|5. Erzurumspor
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|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
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|20
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|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|14
|33
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|14
|32
|3. Liverpool
|14
|31
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|14
|24
|5. Arsenal
|14
|23
|6. Tottenham
|13
|22
|7. M. United
|14
|21
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|14
|21
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|14
|19
|10. Leicester City
|14
|19
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|14
|16
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|14
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
|14. Everton
|14
|15
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|14
|15
|16. Southampton
|14
|15
|17. Watford
|14
|13
|18. Burnley
|13
|10
|19. Norwich City
|14
|10
|20. Newcastle
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|36
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|15
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
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|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
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|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
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|15
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