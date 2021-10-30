AK gençler Alanya'da fidan dağıttı

AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıldönümünde Atatürk Anıtı önünde vatandaşlara fidan dağıttı. Gençlik kollarının standını ziyaret eden İlçe Başkanı Mustafa Toklu, "Bir fidan bir yaşam. Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünü kutladığımız bu günde önemli ve anlamlı bir etkinliğe imza atan, vatandaşlarımıza fidan hediye eden Gençlik Kollarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

