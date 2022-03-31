Aileler Birbirine Girdi Sonu Kanlı Bitti

Olay saat 22.00 sıralarında Şekerhane Mahallesi Eczacılar sokaktaki Antalya Büyükşehir Et Tanzim satış mağazası yanında meydana geldi. Husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine kavgada silah ve bıçaklar konuştu. Yaşanan olayda 3'ü ağır 14 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra farklı hastanelere götürdü. Polis olay ilgili inceleme başlattı.