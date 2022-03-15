Ahmet Çakan'dan Seçim Barajı Eleştirisi

Başkan Çakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’nin seçim barajıyla ilgili herhangi bir sıkıntısının söz konusu olmadığı bir ortamda seçim barajını düşürme hazırlığı, son dönemde milletin MHP’ye teveccühünün azalması ve küçük ortak MHP’nin seçim anketlerinde baraj altı kalması nedeniyle gündeme alındı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde baraj uygulamasını doğru bulmadığımızı defaatle bildirdik. Çünkü ittifaklarla seçim barajını etkisiz kılmaktadır.

DEVA Partisi olarak, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçilmesiyle yüzde 3 seçim barajı önerdiğimizi öncesinde ifade ettik. Biz, barajın düşürülmesi taraftarıyız ancak şu anda getirilmek istenen yeni düzenlemeyi sadece MHP’nin menfaatini güden bir adım olarak görüyoruz.

Burada bir siyasi mühendislik yapıldığı; en az oyla en yüksek temsile ulaşılmak istendiği aşikar. Çünkü ortada makul bir sebep yokken bu yönde bir düzenleme yapmak istemeleri, akıllarının bir köşesinde farklı bir hesabın olduğunu göstermektedir.

‘DEVA PARTİSİ İKTİDARIN EN BÜYÜK ADAYIDIR’

DEVA Partisi olarak baraj sıkıntımızın olmadığını belirtmek isterim. DEVA Partisi iktidar kabiliyeti olan ve ülkeyi yönetmeye talip bir yapıyla milletin karşısına çıktı ve herhangi 3’lük, 7’lik baraj engelini kendimizde görmüyoruz. Biz parti programımıza da barajı indireceğiz diye yazmıştık. İktidar barajı düşürme adımı atarsa bundan memnun oluruz. Ancak yaptıkları bu düzenlemenin de kendilerine hayırlı olmayacağını ifade etmek isteriz."