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Ahlaksızlar! Villa’da Çıplak Havuz Partisi
Alanya Sugözü Mahallesi’nde bir villada çıplak havuz partisi düzenleyen grup ardından açık alanda s….s yaptılar. Mahalle sakinleri bu anları görüntüleyerek yetkililerden yardım istedi.
GÜNDEM 03.09.2022, 19:12 Mihriye Özkan
Alanya’nın Sugözü Mahallesi’nde mahalle sakinleri bir villada her gün müşterilerin çıplak havuz partisi düzenlediklerini söyledi. Birkaç aydır aynı villanın değişik kişilere kiraya verildiğini belirten Mahalle sakinleri; ‘Villada her gün çıplak havuza giren müşteriler açık alanda uygunsuz davranışlarda bulunuyor. Ailemizle ve çocuklarımızla balkona çıkamıyoruz. Perdelerimizi dahi açamıyoruz. Yetkililerin bu duruma el atmasını istiyoruz.’ dediler.
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