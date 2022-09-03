Ahlaksızlar! Villa’da Çıplak Havuz Partisi

Alanya’nın Sugözü Mahallesi’nde mahalle sakinleri bir villada her gün müşterilerin çıplak havuz partisi düzenlediklerini söyledi. Birkaç aydır aynı villanın değişik kişilere kiraya verildiğini belirten Mahalle sakinleri; ‘Villada her gün çıplak havuza giren müşteriler açık alanda uygunsuz davranışlarda bulunuyor. Ailemizle ve çocuklarımızla balkona çıkamıyoruz. Perdelerimizi dahi açamıyoruz. Yetkililerin bu duruma el atmasını istiyoruz.’ dediler.